『simplicite plus シンプリサイト プラス ステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 08分に出品され03月29日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプリサイトプラスのステンカラーコートです。

サイズは写真通り38とあります。着た感覚だとS〜Mです。

EDIFICEにて購入しました！

取り外し可能なライナーがついております！

襟が立っているところがアクセントになっております。

ウエストも絞ることができます。

ビジネスシーン、カジュアルシーンでいかがでしょうか？



5回程の使用ですので状態は良いです！



購入前に必ずコメントをお願い致します！

専用ページをお作りします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ simplicite

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プラス

ステンカラーコート