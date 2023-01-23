『N28.15 更紗 正絹 袷 小紋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 34分に出品され03月28日 23時 34分に終了予定です。即決価格は9,415円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
朧染め 絹 銀通し 訪問着 白×チャコール 相良刺繍入り 仕付け糸付き未使用
¥ 30549
訪問着フルセット 着物 正絹 手刺繍 豪華 汕頭刺繍 H11
¥ 12532
2126単衣半幅帯＆帯留・帯飾り・髪飾り・帯締め 豪華水引きセット 博多織
¥ 537948
【着物と帯 時流】I66◆正絹 色無地◆人気カラー 一つ紋 美品
¥ 12870
フルセット 絞り 訪問着 着物 帯 帯締め帯揚げ 七五三 結婚式 入学式h15
¥ 17756
◆週末限定値下げ！新品】片貝絞り 片貝木綿 着尺 反物 ターコイズ 小千谷 着物
¥ 22900
【着物と帯 時流】F24523◇正絹 袋帯◇ふくれ織 辻ヶ花 六通
¥ 8424
アルファブランカ ロンググローブ
¥ 4600000
20%引き～更紗模様のベージュ色＋裾抹茶カラー訪問着・美品 G-63
¥ 10522
訪問着 フルセット 十日町友禅作家 遠田藤舟 七五三 お宮参り
¥ 9360
西陣織袋帯 華菱七宝文様 新品・未使用
¥ 14746
振袖 フルセット 総絞り 赤 椿 柄入り八掛
¥ 81972
訪問着 フルセット 正絹 着物 友禅 ピンク 桃色 f8
¥ 10040
新品 百合 一刀彫 着物 正絹 仕付け糸付“心の琴線に触れる”小紋 4448
¥ 29900
5035 振袖フルセット 成人式 結婚式 卒業式 黒 正絹
¥ 61500
色無地 袋帯 フルセット フォーマル 七五三 入学式 卒業式 訪問着 グリーン
¥ 23400
振袖フルセット
¥ 15000
本場大島紬、単衣、証紙有り、新品未使用
¥ 49000
落札価格9415円
321 入札履歴
終了
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