『N28.15 更紗 正絹 袷 小紋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 34分に出品され03月28日 23時 34分に終了予定です。即決価格は9,415円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございますm(._.)m



色味→錆鼠、薄紅色



お茶会やお稽古、演劇鑑賞などのシーンでお楽しみ頂けます。

秋から冬、春先までご着用頂けますので、

お好きな方どうぞ。



【商品状態】

写真の通りダメージございます。



【サイズ】

＊身丈 154

＊裄 61.5

＊前幅 22.5

＊後ろ幅 28.5

＊おくみ 15

袖丈 48

袖幅 31



【幅出し】

＊身頃 1.5

＊お袖 1.5



【素材】

正絹



【仕立て】

広襟ホックあり、袷、縮緬





※ 中古品の着物を扱っておりますので、汚れやダメージが気になる方はご遠慮下さいませ

※ 色味やサイズを測っておりますが、少しのずれがある場合もございますので、ご了承のほど宜しくお願い致します。

※浴衣や化繊素材の物は、梱包前にアイロンかけをしております。

※小さく畳んで発送致します。



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アンティークのお品物に関しましては、経年劣化や薄汚れダメージなどがある中で、なるべく状態の良いものを出品させて頂いております。

アンティークのお品物にご理解のある方にご購入頂きたく申し上げますので、どうぞ宜しくお願い致します。



また、もっとアップで写真が見たい、などに関するご質問は受け付けておりますので、是非コメント下さい(*^◯^*)



裄出しや内揚げに関するお問い合わせはお気軽にお申し付け下さいませ。(^^)

どうぞ宜しくお願い致します。



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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ N28.15



更紗 正絹 袷 小紋