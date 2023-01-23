『【新品未使用タグ付】アークテリクス アトムヘビーウェイトフーディ ブラックS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 02分に出品され03月26日 20時 02分に終了予定です。即決価格は22,660円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスのアトムヘビーウェイトフーディです。



新品未使用タグ付の国内正規品になります。



色はブラックでSサイズです。



当方ペットは飼っておらず非喫煙者です。



すり替え防止の為、NCNRでお願いいたします。



コンパクトに圧縮して発送いたします。



カラー···ブラック



素材···ナイロン



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用タグ付】アークテリクス

アトムヘビーウェイトフーディ

ブラックS