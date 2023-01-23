『ヘルノ HERNO ダウンジャケット ダウンコート グレー 46 Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 04分に出品され04月09日 06時 04分に終了予定です。即決価格は31,620円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘルノのダウンジャケットです。

お色はグレー。

サイズは46のMサイズです。



この冬の時期、忘年会、同窓会、新年会、初詣…に高級感のあるダウンジャケットでいかがでしょうか？



※ハンガーは付属します。

※質問やお値段交渉等、気軽にコメントください。

※サイズ表は目安として参考にしてください。



ヘルノ

HERNO

エスキモー

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ダウンジャケット

ダウンコート

ダウンパーカー

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ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヘルノ HERNO

ダウンジャケット ダウンコート グレー 46

Mサイズ