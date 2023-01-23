『〈TOMORROWLAND〉チェスターコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 19分に出品され03月10日 18時 19分に終了予定です。即決価格は11,544円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■サイズ

身幅107 肩幅42 着丈87 袖丈62.5



■素材

表地ウール100% 裏地キュプラ

〈TOMORROWLAND〉トゥモローランド

真冬の大定番素材ニットメルトン。

今シーズンはニットをより強縮絨させることで、布帛のようなしっかりしたハリ・コシと快適な伸縮性を両立。

重くなりがちな冬のスタイリングを軽快に仕上げてくれます。



■デザイン

長すぎず短すぎずの程よい着丈と、立てても嫌味にならないように調整されたコンパクトな襟がポイント。

襟や裾など生地の端を裁ち切り仕様にすることで、固い印象になりがちなアイテムにカジュアルな雰囲気をプラスしました。

シャツやスラックスなどと合わせたかっちりしたスタイリングはもちろん、パーカーやチノなどカジュアルアイテムとも好相性な1着。



■ウォーム感のあるニットメルトン素材を使用したチェスターフィールドコート。

強縮絨させたニット生地は布帛のようなしっかりしたハリ・コシがありながらストレッチ性に優れ、スリムフィットながら快適な着心地です。

立てても嫌味にならないように調整されたコンパクトな襟もポイント。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 〈TOMORROWLAND〉チェスターコート