『ARC’TERYX リコジャケット Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 01分に出品され03月28日 15時 01分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクス リコジャケット

ARC’TERYX RICO JACKET

メンズ Sサイズ

ブラック



アークテリクス のミニマルなデザインのダウンジャケットです。日本未発売でしたが、どうしても欲しくなり、数年前にアメリカのAmazonで輸入しました。

使用感はそれなりにあると思いますが、著しい傷や汚れはなく、まだまだ着用頂けると思います。



なお、製品の特性上、縫い目からダウンがちょこちょこ出てくるのですが、これは新品の時からそうでした。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARC’TERYX

リコジャケット

Sサイズ