『【極希少】MONCLER Montbeliard 2way down【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 07時 58分に出品され04月12日 07時 58分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現状最安値で出品されてる方もいませんので

お早めに！



【極希少】【入手困難】【最安値】【K2継承】

◆ MONCLER Montbeliard 2way down

トリコロールジッパー

国内定価293700円税込

新品定価より値上がりしています！



color Black999



size 0 「S〜M」メンズ

おおよそ

肩幅約43身幅脇下約53着丈約62袖丈脇下から約46



◆購入してから数回のみの美品です。

フードに関しては使っておらず新品です！

モンベリアールはノーマルタイプと

トリコロールファスナーを両方楽しめる

2way型の珍しいダウンジャケットです。

モンベリアールは定番でありながら毎年即完売致してしまうので購入するタイミングが難しいのと

高額なので着ている人が少ないので街中で

カブる事がほぼないお洒落なダウンです。

フード取り外し可能です。



◆モンクレールの正規製品タグ

QRコードタグもあります。

読み込むとモンクレールのサイトへ飛び

そこで登録してシリアルコードを入力すれば

正規品認定されます。

モンクレール直営店にてメンテナンス

修理もお受け頂けます。

めちゃくちゃ安値とかで出品されてる

偽物に気を付けて下さい。



◆素材

表地: ナイロン 100%ダウン90%

裏地 ナイロン 100% ダウン90%

フード裏地 ナイロン 100% ダウン 90%

フェザー 10%



☆仕様

・取り外せるフード

・フロントにジッパー付ポケット

・胸にスナップボタン付パッチポケット

・ジッパー付インナーポケット

・フロントにトリコロール柄ジッパー

・フードと裾にエラスティックドローストリング

・フェルト製のMonclerロゴ



◆付属品

モンクレールタグ「各種」

予備ボタン

＊ハンガー無し



追加で写真欲しいところがあれば

コメントにてお願いします！



ダウン高騰してますがかなりお安く提供してます！

あくまで中古品ですのでご理解の上

ご検討お願い致します。





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#MONCLERMontbeliard 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極希少】MONCLER

Montbeliard

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down