『■桜紋■暈し■グレージュカラー■くすみカラーモダン振袖■黒地モダン新品袋帯セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 24分に出品され03月27日 04時 24分に終了予定です。即決価格は81,540円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着フルセット 着物 正絹 手刺繍 金彩加工 少々難あり Ｂ1-1
¥ 9867
名古屋帯 紺
¥ 9848
専用出品 袋帯着物などセット
¥ 56700
名古屋帯 柊 クリスマス 白 お仕立て込み
¥ 11500
【着物と帯 時流】F333◆正絹 袋帯◆美品 モダン柄 六通
¥ 7800
訪問着フルセット 着物 正絹 シルバー 金彩加工 鳳凰 花 Ｆ7
¥ 10140
朧染め 絹 銀通し 訪問着 白×チャコール 相良刺繍入り 仕付け糸付き未使用
¥ 30549
訪問着フルセット 着物 正絹 手刺繍 豪華 汕頭刺繍 H11
¥ 12532
2126単衣半幅帯＆帯留・帯飾り・髪飾り・帯締め 豪華水引きセット 博多織
¥ 537948
【着物と帯 時流】I66◆正絹 色無地◆人気カラー 一つ紋 美品
¥ 12870
フルセット 絞り 訪問着 着物 帯 帯締め帯揚げ 七五三 結婚式 入学式h15
¥ 17756
◆週末限定値下げ！新品】片貝絞り 片貝木綿 着尺 反物 ターコイズ 小千谷 着物
¥ 22900
【着物と帯 時流】F24523◇正絹 袋帯◇ふくれ織 辻ヶ花 六通
¥ 8424
アルファブランカ ロンググローブ
¥ 4600000
20%引き～更紗模様のベージュ色＋裾抹茶カラー訪問着・美品 G-63
¥ 10522
訪問着 フルセット 十日町友禅作家 遠田藤舟 七五三 お宮参り
¥ 9360
西陣織袋帯 華菱七宝文様 新品・未使用
¥ 14746
振袖 フルセット 総絞り 赤 椿 柄入り八掛
¥ 81972
落札価格81540円
692 入札履歴
終了
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