『■桜紋■暈し■グレージュカラー■くすみカラーモダン振袖■黒地モダン新品袋帯セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 24分に出品され03月27日 04時 24分に終了予定です。即決価格は81,540円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のグレージュカラーモダン振袖のご紹介で

ございます。とても人気くすみカラーのお振袖

神秘的な魅力を秘めた雰囲気で他とは違った

コーディネートをお楽しみ頂けます。

成人式で今時の派手目な振袖の中でとても

目立つかと思います。ユーズドリセール商品

ですので完品とまではいかないかもしれませんが

見たところ目立つ傷や汚れのようなものは無い

かと思います。

他とは違う装いで式典は満足感に浸って頂きます。



振袖サイズ

身丈 168.5cm

裄丈 67cm

袖丈 103cm

前幅 25cm

後幅 30cm



セット内容

・振袖 超美品 扱い易い化繊

・袋帯 新品 お仕立て代サービス

・長襦袢 新品 化繊

・帯締め 新品

・帯揚げ 新品

・伊達襟 新品

・重ね襟 新品

・高級フロストFOXショール 美品



別途追加購入

・レースの手袋





商品の検品はさせて頂いておりますが、 個人の見解は様々ですので、完璧な商品をお求めの 神経質な方の御購入はお控えくださいませ。



◆袋帯も高額の逸品袋帯◆



新品のたとう紙に振袖、袋帯、長襦袢を入れて発送致します。



✳︎尚、交渉中であっても先に即決購入された方を優先に

致します。



一点ずつ丁寧に検品しておりますが、ごく稀に見落としが

あるかもしれません。ご容赦くださいませ。





✳️ 尚、交渉中であっても先に即決購入された方を優先に

致します。



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新品振袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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