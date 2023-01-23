『FEATHERED FRIENDS ダウンジャケット XS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 11時 45分に出品され04月12日 11時 45分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質ダウン】

FEATHERED FRIENDSのダウンジャケットは、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適な一着です。



【デザイン】

青とグレーのコンビネーションが特徴的で、スタイリッシュな外観を持っています。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



【サイズとフィット感】

XSサイズで、フィット感が良く、動きやすさを考慮した設計です。



- ブランド: FEATHERED FRIENDS

- サイズ: XS

- 素材: ダウンフィル

- 洗濯方法: 手洗いまたは洗濯機洗い



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FEATHERED

FRIENDS

ダウンジャケット

XS