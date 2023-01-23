『【極美品】LORITTI ロリッティ 異素材 ダウンコート ウールドッキング L【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 16時 04分に出品され05月02日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LORITTI ロリッティ

ウール切り替えダウンコート

異素材ダウンコート ドッキングダウンコート

ダウンジャケット ロングコート Aライン

ダウンロングコート ハイネック 女優襟

ヘヴィアウター ビジネス カジュアル

ダブルジップ ジップアップ 切り替えデザイン

大きいサイズ ビッグサイズ

シンプル 定番

レディース 女性

中古 極美品





首元のデザインが特徴的なlorittiの非常に高級感のある異素材ダウンコートです。

使用感のない未使用級の極美品です。



サイズ L



着丈 約90cm

肩幅 約40cm

身幅 約56cm

袖丈 約63cm



※素人採寸ですので、その点はご理解くださいませ。



素材：表地 毛 ウール56% ポリエステル34%

ナイロン4% レーヨン4% アクリル2%

裏地 ポリエステル100%

中わた ダウン90% フェザー10%

カラー：グレー

袖丈：長袖 ロングスリーブ

タイプ：ダブルジップアップ

種別：中綿・ダウンジャケット

素材(詰め物)：ダウン、フェザー

柄・デザイン：無地 切替 ドッキング

フード：フードなし

季節感：春、秋、冬



⚠️あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。



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支払期限内にお支払い確認ができないような方の購入お断り。問答無用でキャンセルします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

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