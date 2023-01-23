『ワコマリア ナンガ TYPE1 Lサイズ レオパード 虎柄【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 02時 41分に出品され03月11日 02時 41分に終了予定です。即決価格は45,237円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【匿名配送】【即購入歓迎です 】【送料無料】



21年FW

WACKO MARIA ダウンジャケットです。

NANGAとのコラボです。

TYPE1になります。

左胸にWACKO MARIAのロゴ刺繍、左腕にロゴタグデザインが施されています。



BADSAIKUSH着用品です。



数回着用しましたが、大切に着ておりましたのでわかるような傷や汚れはございません。

写真参照お願い致します。



販売サイト記載寸歩下記になります。

身幅64

肩幅56

袖丈63

着丈71



素材

POLYESTER 100%

DOWN 90% FEATHER 10%



TYPE2も出品しておりますので宜しければご確認ください。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワコマリア ナンガ TYPE1

Lサイズ レオパード 虎柄