『メゾンスコッチ ダウンジャケット フード付 ブラック ファー S〜M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 43分に出品され03月21日 08時 43分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンスコッチ MAISON SCOTCH 正規販売店 レディース ジャケット



ロンハーマン



中に色々着込む方なら若干細身ですのでS〜Mサイズの人が購入されるといいかもです。



後ろ少しほつれありです。

写真で確認してください。



ファーは取り外し可能



もう使用していない為、定価よりお安く出品させて頂いております。よろしくお願い致します！



☆複数購入可能

2つで300円引き、3つで1000円引きしますのでコメントください！

（配送は同梱です。）

☆即購入可能

質問などや追加写真などが必要な方は気軽にコメント下さい。



☆価格交渉

対応可能な金額で応じます。



#ミユキの古着



☆気持ち良いお取引としたい為

写真をよくご確認いただき、納得した上でご購入してください。



☆その為、発送後のキャンセルはお客様側の送料負担にさせて頂く場合がございます。



素材(表地)...ナイロン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスコッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ メゾンスコッチ

ダウンジャケット

フード付

ブラック

ファー

S〜M