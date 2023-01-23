『希少品 美品 ハリスツイード別注 アーバンリサーチロッソ チェスターコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 01分に出品され03月26日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

URBAN RESEARCH ROSSO アーバンリサーチロッソ

Harris Tweed ハリスツイード 別注

品番 RA77-17M001 近年モデル

ウール100% グレー系



○状態

目立った傷や汚れなく美品です！





○サイズ

表記 S

(Mサイズの方にも着ていただけるサイズ感です)

着丈:90cm

身幅:50cm

肩幅:43cm

袖丈:57cm



※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。







○購入元

ブランドユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品







■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。



■状態、画像、採寸について

＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください！！



＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください！

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ！





1712236380 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハリスツイード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少品

美品

ハリスツイード別注

アーバンリサーチロッソ

チェスターコート