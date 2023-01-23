『【カシミヤ100×極美品】マキシ丈 ダブルチェスターコート チャコールグレーXL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 42分に出品され03月23日 17時 42分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品説明★

こちらの商品はDuranteのメンズカシミヤ100%マキシ丈ロングダブルチェスターコートです



カシミヤ100% 大きいサイズ 極美品

ダブルチェスターコート マキシ丈 ロング丈

チェスターコート ロングコート CASHMERE

ビッグシルエット オーバーサイズ ウールコート

希少 ウール レア 希少 人気 高級感 無地

ロング丈 ビジネス フォーマル カジュアル

秋冬 AW メンズ カシミヤ混 カシミヤ





★カラー★

チャコールグレー

※画像をご参照下さい





★サイズ★

コート M (着用感XL相当)

肩幅 48

身幅 58

袖丈 61

着丈 113

総丈 117

※個人寸法という事をご了承下さい。





★素材★

カシミヤ100%



★状態★

目立った傷、汚れ等はございませんが、あく

まで中古品に理解のある方のご購入よろしく

お願いします。



※ペット、喫煙者無しです。



即日発送を心掛けております。



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ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。 1019 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【カシミヤ100×極美品】マキシ丈

ダブルチェスターコート

チャコールグレーXL