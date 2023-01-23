『RATS 「BOA COACH JKT RATS WAY OF LIFE」【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 50分に出品され03月16日 15時 50分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RATS 「BOA COACH JKT "RATS WAY OF LIFE"」 ボアコーチジャケット



BLACK（CHACOAL）



Lサイズ



新品未使用



【商品説明】



RATSからボアコーチジャケットがリリース。



厚みがあり撥水性もあるナイロン素材を使用した、裏地ボア付きのコーチジャケットです。



袖口は袖内リブ仕様にで防風性能がプラスされています。



ポケットの内側にもライナー同様のボア付きのハンドウォーマー仕様で、裾にはドローコードが付きます。



左胸にブランドロゴ、バックにグラフィックの刺繍が入ります。



グラフィックのカラー展開も多く、デザインと機能面で優れたジャケットに仕上がっています。



【素材】



OUTER : NYLON 100%

LINING : POLYESTER 100% (BOA)



【サイズ】



L

着丈(cm) 73

身幅(cm) 60

裄丈(cm) 90



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ホットロードショー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ラッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RATS 「BOA

COACH

JKT

RATS

WAY

OF

LIFE」