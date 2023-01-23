『ダイキン 加湿空気清浄機 ストリーマ空気清浄機 ２０１８年製 MCK70U-W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 51分に出品され03月05日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 はじめまして



★ ダイキン 加湿空気清浄機 ストリーマ空気清浄機 ２０１８年製 MCK70U-W



★状態 本体表面に大きな傷や汚れなどはありません。

多少目立たない小傷はあります。

加湿タンクは綺麗です。

フィルター類も多少汚れてはいますが

まだまだ使用可能とおもいます。

個人主観の為多少の細かい汚れは中古品と

ご理解の上ご落札下さい

写真に掲載している物が全てになります。

説明書は付属しません。

簡易清掃しプチプチ梱包にて発送します。



探しておられる方はご検討下さい。

値引き交渉はご遠慮願います。



メーカー】ダイキン(DAIKIN)

【型番】 MCK70U-W

【色】ホワイト

【年式】2018年製



適用畳数：31畳

清浄時間の目安. 8畳ー約9分

最大加湿適用畳数. 加湿18畳

水タンク容量約3.6L



本体サイズ約

幅39mm×高さ600mm×奥行290mm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイキン