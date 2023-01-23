『ships購入 Patagoniaアウタージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 06時 24分に出品され03月27日 06時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーイズ・インファーノ・ジャケット

商品型番：68460

カラー：Dark Ash（DKAS）



キッズモデルのXL

大人の女性なら S ～ M 相当

製品実寸（パタゴニアによる平置き採寸）

着丈：約 66cm / 身幅：約 51cm / 裄丈：約 83cm



以下、商品説明抜粋

表地に高い耐水性を誇るDWR(耐久性撥水)コーティングのナイロンファイユを使用したジャケット。

フードやライナーの身頃には厚手の13mmパイルフリースを敷き詰めており、ポケットもハンドウォーマーポケットになっているのでとっても保温性が高いのが特長。

フロントもZIPとスナップボタンで閉じることで冷たい風を防いでくれます。

裏地全体に柄の入ったふわふわのボア、とても軽く暖かいです！



素材···ナイロン



フード···フードあり（取外し可）



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ships購入 Patagoniaアウタージャケット