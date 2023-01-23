『Patagonia Storm Jacket 84999【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 36分に出品され03月28日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発送は丁寧迅速を心がけております。



定価￥36,750円 (税込)



【商品詳細】

H2Noパフォーマンス・スタンダードを採用した、２層構造の防水性／透湿性リップストップ・ポリエステル素材

２通りの方法で調整可能なフードはヘルメットの着用に対応。ソフトなマイクロフリースの裏地を施したチンガード付き

水分の侵入を防ぐ、ストームフラップを最小限に抑えたフロントジッパー

ポリウレタン加工済みの防水性ピットジッパー

ハーネスやバックパックの着用に対応する配置の２つのハンドウォーマーポケットは裏返したコイルジッパーを使用し、

ストームフラップ付き（プリーツを押さえた構造によりポケットの容量を増加）。内側にポケットが１つ

袖口は共布のテープ留め

２つの調節ポイントを備えたドローコード付きの裾が悪天候を遮断

H2Noパフォーマンス・スタンダード・シェル：防水性／透湿性バリヤーを施した、２層構造の4.2オンス・75デニール・リップストップ・ポリエステル100％。

デリュージDWR（耐久性撥水）加工済み。ポケットと身頃とフードの裏地：トリコット・ポリエステル・ワープニット100％。デリュージDWR加工済み

663 g (23.4 oz)

ベトナム製



肩幅 約48cm

着丈 約73cm

身幅 約61cm

袖丈 約69cm



ご検討よろしくお願いいたします。



カラー···レッド

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

Storm

Jacket

84999