『美品マッキントッシュロンドン ステンカラーコート ベージュ ライナー付 M 38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 40分に出品され04月15日 04時 40分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マッキントッシュロンドンのスタンダードなステンカラーコートにです。

着用回数10回程です。傷や擦れ等無く美品だと思います。



裏地がハウスチェック柄になっています。ライナーもついており、ダウンでは中綿が入っており通常のライナーよりも暖かいものになっています。



サイズは38(Mサイズ相当)です。色はベージュです。



多少の値引きなら応じます。

肩幅···45cm

身幅···57cm

袖丈···61cm

着丈···97cm



素材···コットン



カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品マッキントッシュロンドン ステンカラーコート ベージュ ライナー付 M

38