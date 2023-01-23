『⚛️♥美品♥⚛️Licorice リコリス ラムレザーダウンジャケットラクーンファー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 16分に出品され03月23日 17時 16分に終了予定です。即決価格は10,990円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚛️♥美品♥⚛️Licorice リコリス ラムレザーダウンジャケットラクーンファー



#とみぃのダウン☆メンズ



Licorice リコリスのレザーダウンジャケットです



ラクーン（たぬき）ファーの付いたお品です



状態の良い美品ですので是非♪



サイズ M



肩幅 46身幅 55袖丈 63着丈61



#とみぃのスタジャン♪ジャケット



#Licorice #リコリス #ラムレザー#ダウンジャケット#ラクーン#ファー

#ジャケット #革ジャン #ブルゾン

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カラー···ブラウン



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⚛️♥美品♥⚛️Licorice

リコリス ラムレザーダウンジャケットラクーンファー