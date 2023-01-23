『ビーミングバイビームス ダッフルコート ロング M グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 14分に出品され04月21日 19時 14分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ID a2046

他にもたくさん商品を揃えておりますので

こちらからぜひご覧ください(˃̵ᴗ˂̵)

#あっちゃん古着





【ブランド】 B:MING by BEAMS



【サイズ】 M

（平置き 着丈91肩幅36身幅49袖丈56裄丈76）



【カラー】 グレー

自然光を使って撮影しております。実物と光の加減により少々差が出る場合がございます



【状態】目立つ汚れや傷ございませんが内側の背中上部あたりに少々破れあり。着用に問題はございませんがそれを考慮しお値引き価格でご案内しております✨



【その他】シンプルで洗礼されたクラシックなデザインのビームスのダッフルコートです。ウール混紡素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節に最適です。柔らかな手触りで、着心地も抜群です。

フロントのトグルボタンと大きなポケットが特徴で、実用性とファッション性を両立させています。



☘️取引時の注意点☘️



・購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)



・ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便

に変更する場合があります。

どちらも匿名配送ですのでご安心下さい。



・お使いの端末によって商品の色味が違って見える場合がございます。予めご了承下さい。



・素人採寸の為、多少の誤差がございます。

お手持ちのお洋服のサイズを比べてご検討頂ければと思います。



・キッズ・メンズ・レディース・ユニセックスの間違いがあるかもしれませんので、

必ず商品カテゴリーだけではなく、実寸サイズをご確認ください。



・送料の関係上、小さく折り畳んだり場合によっては圧縮して発送いたします。

保管や梱包でのシワはご容赦下さい。



・検品は行っておりますが小さな破れや

シミなど見逃しがあることがありますのでご了承下さい。



・古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。



・返品、交換につきまして

商品に不備や記載にないダメージがあった場合は返金させて頂きますので、

受取りの評価の前にメッセージよりご連絡くださいませ。

評価後の返品・返金は受付が出来ませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビーミングバイビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビーミングバイビームス

ダッフルコート

ロング M

グレー