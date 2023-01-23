『セルフォード ファーポケットリバーケープジャケット レディース フリーサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 27分に出品され04月09日 15時 27分に終了予定です。即決価格は9,110円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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セルフォード ファーポケットリバーケープジャケット CWFC234027 レディース





カラー SAX

サイズ Free Size



⭐️タグ付きで頂き物ですが、使用感があります⭐️





参考価格 ¥31900



ポケットがファーになったリバー仕立てのケープです。

昨年との違いはファーだけではなくホルターネック状に後身頃もつけてアウターとしてしっかり着て頂ける仕様に変更しました。

ウール混率90%の生地にうろこ加工を表面に施したて上品な艶感と柔らかさを出しました。

CHECKはオリジナルで生地を作っていて他の色もすべてオリジナルカラーで染めています。

フェイクファーも合わせて染めています。

ファー部分は毛の密度が高く、長い毛と短い毛の混合されたリッチ感のあるものを使用しています。

アームホールが広く、肩も身頃もゆったりしているので中に着るものを選ばず、さっと羽織れるアウターとしてお勧めです。



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⭐️保管時のしわがあったり、検品のため開封をさせて頂いております。

梱包の都合上、ハンガーや厚紙などを外させて頂き、衣類を圧縮させて頂く事もあります。

申し訳ありませんがご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォード ファーポケットリバーケープジャケット

レディース フリーサイズ