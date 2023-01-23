『mont-bell プラズマ1000ダウンジャケット 1101493 黒 S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 01時 48分に出品され04月20日 01時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

mont-bell

モンベル の プラズマ1000ダウンジャケット です。



◆特徴

style:1101493

軽くて暖かい 肩こり知らず

世界最高品質の1000フィルパワー・EXダウンを封入

生地には超軽量と耐久性を両立させた極薄シェル素材を採用

キルティングパターン





◆コンディション

使用感も少なく、目立つ傷や汚れもない綺麗な状態です。



◆表記サイズ

S



◆実測値（約・cm）

肩幅41身幅47着丈63袖丈60



※平置きで測っています。手作業なので、多少の誤差があるかもしれません。ご了承ください。



◆カラー

ブラック 黒



◆素材

ナイロン ダウン95％ フェザー5％



◆補足事項

①送料込み。匿名配送で48時間以内に発送します。

※丁寧に梱包いたします。畳みジワはご了承ください。



②非喫煙・ペット飼っていません。



③ コメントは通常24時間以内に返信いたします。仕事の都合で多少遅れる場合がございます。



ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください(^_^)



複数点のご購入で割引も承っております!!

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■管理ID 2382 aaeez 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

プラズマ1000ダウンジャケット

1101493

黒

S