『極美品 ストーンアイランド ダウンジャケット プリマロフト フード ワッペン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 49分に出品され04月16日 00時 49分に終了予定です。即決価格は26,092円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

STONE ISLAND ストーンアイランド

Soft-Shell Primaloft Hooded Jacket

ソフトシェル フーデットジャケット

22AW 近年モデル





ダウンジャケット プリマロフト 中綿 フーデッド ブルゾン ワッペン TECHNOLOGY WITH PRIMALOFT P.U.R.E INSULATION パテッドジャケット



カラー

ネイビー 紺



サイズ:M

着丈:70.5cm

肩幅:48cm

袖丈:63.5cm

身幅:56cm





【商品状態】

目立った傷や汚れなく、綺麗な商品です。まだまだお使い頂ける商品です。



●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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