『mhmk様専用 ラルディーニ LARDINI チェスターコート ブラウン 44【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 36分に出品され03月14日 01時 36分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルディーニのチェスターコートになります。

約7年前に中古品をオークションで購入しました。

使用感はありますが、まだまだ使用できます。

写真のようにブートニエールと右腕部分にほつれがあります。

写真の専用ハンガーを付属させていただきます。

クリニーングしているのですぐに着用可能です。





【ブランド】

ラルディーニ（LARDINI）



【カラー】

ブラウン（ベージュとブラウンの中間のような色）



【サイズ】

44

肩幅42

身幅47(脇の下)

袖丈60

着丈90(襟下～)

※素人寸法になります



【付属品】

ブートニエール、ハンガー





【備考】

袖は開き見せになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ラルディーニ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mhmk様専用 ラルディーニ LARDINI チェスターコート ブラウン 44