『Rab Khroma Diffuse GTX Jacket Orion Blue【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 47分に出品され04月06日 07時 47分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから、スキー場で２回、バックカントリーで１回使用しました。



ゴアテックス、取り外し可能なパウダーガード、左腕にパスケース、ベンチレーション等ついています。



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よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラブ