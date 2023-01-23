『Paul Smith ポールスミス タータンチェック ブラックウォッチ ダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 21分に出品され03月08日 14時 21分に終了予定です。即決価格は33,482円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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説明

Paul Smith ポールスミス BLACK WATCH FOODED DOWN COAT タータンチェック ブラックウォッチ ダウン



です。以前こちらで未使用状態のものを購入しましたが、着る機会がなく、そのままの状態で出品しています。圧縮保管しておりました。状態良好、当時価格は¥132,000です。滅多に出ない商品だと思います。



サイズ： MEDIUM

肩幅: 45

身幅: 54

着丈: 80

袖丈: 63

＊素人採寸の約幅です



以下引用です。



毛 100

中綿 ダウン90（フランス産ダウン）フェザー10

裏地キュプラ



【18AW Paul Smith】 ミリタリーディテールを持つボリューム感のあるダウンアイテムに英国的なチェック柄を落とし込み、モダンなスタイルに作り上げています。 表地にはイタリアの高級生地メーカー“Lanificio di Pray”の別注生地を使用。大柄のブラックウォッチにオリジナルカラーのオーバーペンをミックスした、ポール・スミスの別注柄で、大胆な色柄を表現しながらも、繊細な光沢感でクオリティの高さを感じさせる生地です。 ダウンにはフランス産のダウンボールが大きい上位のクオリティのダウンを使用。フィルパワーが730前後と高く、ダウンの動物臭も少ないこだわりのダウンを使用しています。 ライニングには今シーズンのキーパターンである“Artist Stripe Gradient”を使用し、ポール・スミスらしい遊び心をプラス。 フードは着脱可能で、フードを取り外したスマートなスタイリングも楽しめます。

品番: 283108 265S



商品の状態や詳細は実際の画像にてご判断ください。質問などあれば気軽にお願いします。何卒宜しくお願いします。



● 自己紹介文を必ずお読みください

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● コンディション/状態の表記に関してはあくまでも個人の主観です。実際の商品画像を元に判断の上、入札をご検討ください。

● 記載事項と実際の商品画像に相違がある場合は、実際の商品画像を優先して下さい。



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素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブルー / グリーン系

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

ポールスミス

タータンチェック

ブラックウォッチ

ダウン