『優木まおみ着用 定価8万円 H BEAUTY&YOUTH コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 02時 26分に出品され03月21日 02時 26分に終了予定です。即決価格は41,820円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】H BEAUTY&YOUTH(エイチ ビューティーアンドユース)

【サイズ】S

【カラー】ネイビー

【参考価格】79,200円



2018年購入。優木まおみさん着用モデル。

日本製でしっかりとしています。スリット入り。

転売防止の為、タグはお外しして出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 優木まおみ着用

定価8万円

H

BEAUTY&YOUTH

コート