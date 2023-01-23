『トゥモローランドBallsey プレミアムウールショートコート 34【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 21時 35分に出品され03月14日 21時 35分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お値引き不可となりますm(_ _)m



TOMORROWLAND、Ballsey プレミアムウールフーデッドショートコート

カラー：ライトベージュ

サイズ：34 (Sサイズ)

着丈71 身幅62 ゆき77 重量(g)820

アームはゆったりしているので厚手ニットの重ね着も問題ございません。

定価：59,400円(税込)

2023年12月購入

着用回数3回

シミ、汚れございません。





細番手の上質なウール糸を二重織りにした、軽くしなやかな肌触りが魅力のアウターシリーズ。

シャルム加工を両面に施すことで滑らかさとツヤ感のある上質な風合いに仕上げました。

ショートコートはゆったりとした肩のラインとすとんと落ちるストレートシルエットでモダンかつ女性らしいバランスに。



着丈···ショート

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トゥモローランドBallsey

プレミアムウールショートコート 34