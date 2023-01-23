『【未使用級】Aquascutum ×『TATRAS』3wayトレンチコート38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 19分に出品され03月05日 20時 19分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉商品名

Aquascutum ×『TATRAS』



アクアスキュータムの代名詞であるトレンチコートとダウンウェアを代表するブランド『TATRAS』とのコラボレーション



MEN

カラー：ブラック

価格：194,400円（税込）



◉サイズ

表記38

肩幅 46cm

身幅 52cm

袖丈 64cm

身丈 98cm



平置き実採寸ですので多少の誤差がございます。



◉商品紹介

メンズはセットインスリーブデザインのPRINCEGATEをベースとして、

なめらかなタフタ素材を使用しています。

落ち着いた光沢感のあるファブリックはクラシックな装いにニュアンスをプラスしてくれます。

裏側に『TATRAS』の雰囲気を感じさせるダウンライナーを装着。

ライナーの柄はアクアスキュータムのアイコンであるクラブチェックを採用。

冬にはライナーを付けたままで、春になったらライナーを外してスプリングコートとしても着用可能。

さらに、ライナーだけでダウンジャケットとしても着ていただける3WAYの着廻しができます。

これからの季節に大活躍できる、アクアスキュータムと『TATRAS』のお互いの良さが上手く融合したダウンライナー付き3WAYダブルトレンチコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用級】Aquascutum

×『TATRAS』3wayトレンチコート38