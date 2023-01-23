『スコッチアンドソーダ コート ＸＬ 美品 大きいサイズ レア 廃盤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 46分に出品され03月06日 06時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スコッチアンドソーダのコートになります。

数回ほどしか着ていないので綺麗です！

定価8万近くしました。

参考に私の体型は185センチ100キロで、中にシャツ等を着て使用していました！

当該商品の値下げは不可となります。

当該商品は、美品と認識していますが、中古であることをご理解の上で購入をお願いいたします！

タバコ吸っていません。

ペット飼っていません。

発送時は、紙袋に入れて梱包して発送する予定です。



柄・デザイン...チェック



カラー...ブラウン

フード...フードなし

季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スコッチアンドソーダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スコッチアンドソーダ コート ＸＬ

美品 大きいサイズ レア 廃盤