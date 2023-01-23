『【希少】90s HARD ROCK CAFE レザージャケット ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 07時 46分に出品され03月19日 07時 46分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハードロックカフェ の本革ジャケットです。

90年代 のもので 購入時は 40000円 ほどだったとのことです。



裏地は 総柄 の地図 になっております。

裏地に少し経年劣化によるシミが見受けられますが、まだまだ綺麗に着れるかと思います。



以下説明です。



hard rock cafe（ ハードロックカフェ ）のA2- フライトジャケット の紹介です。



レトロ な ロゴでTシャツ 等から近年、再注目されているハードロックカフェ。

軍物レザーアイテムで見掛ける A-2ジャケット の模したデザイン。

ボディは 本革（genuine leather）を使った革独特の柔らかさが残る状態です。

裏地のプリントは通称 エスケープマップ と言われている第二次世界大戦時、 アメリカ と イギリス では パイロット に地図を渡す際、シルク や レーヨン 地に脱出経路や作戦をプリントとした スカーフ を渡していたそうです。

フライトジャケット に当時の背景を落とし込んだ乙なデザインです。

背面はお馴染みのロゴと ロサンゼルス の刺繍入り。バックスタイルも雰囲気のある一枚かと思います。

コレクタブルな一枚としてもお楽しみ頂けるんではないでしょうか。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】90s

HARD

ROCK

CAFE

レザージャケット ブラック