『新品 Arcteryx Nuclei SV L ニュークレーＳＶ 2023AW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 01分に出品され03月26日 04時 01分に終了予定です。即決価格は50,094円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYX NUCLEI SV PARKA

アークテリクス ニュークレイSVパーカメンズ

Color: Graphite グラファイト Black 黒 ブラック

Size: L



新品未使用タグ付

2023年12月に正規取扱店にて購入

2023AW今シーズンの人気モデルです

オンラインストアでは抽選販売のみで入手困難です



発送の際は、可能な限りコンパクトにして発送しますので、予めご了承ください



NCNR



抜群の保温性と収納性を提供するコアロフト™の断熱性のあるビレイジャケット。| SV：悪天候（用）。



アルパイン & ロッククライミング

高山でのプロテクションと効率良く動けることを考えてデザインされたクライミングギア。



合成素材インサレーション

人工断熱性能と速乾性、耐久性を備え、湿った時でも暖かさをキープ。



悪天候用

悪天候など厳しいコンディションに長期間耐えうる、最も耐久性の高い素材を用いた耐候性のあるアイテム。



防風素材

風を透さず、軽量ながら高い耐候性能を発揮。

ニュークレイ SV パーカ

メンズ

暖かく、そしてアクティビティに集中できるように。最高の保温性を誇る素材を使用した断熱性のあるビレイパーカ、ニュークレイ SV は、抜群の熱性能を備えています。コアロフト™による断熱層の配置により、最高の保温性と軽量で簡単に折り畳める機能を両立。軽くて丈夫な Arato 15シェルは透湿性と防風性があり、軽い湿気や水分を弾くDWR（耐久撥水）加工を施しています。ポケットを外側に3つ、内側に2つ配し、必要なアイテムを整理して収納可能。ヘルメット対応タイプのストームフード™が視界を妨げずに頭部を保護します。



着丈79

肩幅54

身幅65

袖丈70.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

Arcteryx

Nuclei

SV

L

ニュークレーＳＶ

2023AW