『ハスキー4段 雲台一体型【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 18時 59分に出品され04月14日 18時 59分に終了予定です。即決価格は18,525円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハスキー 雲台あり 4段



個人使用です。15年くらい前に購入したものだと思います。近年トランクの肥やしになって居たため出品します。



要所にキズが見受けられますが通常使用に問題はないと思われます。

長期保管している間にやや金属が固着したようでエレベーターの金属レバーが写真の状態で畳むのが難しい状態です。そのまま回してエレベーターを上下させるには問題ない状態です。

レバーをグリグリと回すと収納できます。556等で注油すれば動きがよくなるのかもしれません。



足の伸縮、エレベーターの上下動作に引っかかりなどの問題はありません。

中古良品としたのはあくまで個人的感想ですので、神経質な方のご入札は遠慮くださるようお願いします。

総伸長はEV（エレベータ）を含めると240cm以上もありフェンス越し・人越しの撮影等で活躍しました。



画像をよくご覧になってご入札下さい。画像で写るものが全てです。受注後NC/NRです。

購入前にコメント等で質問いただき納得した上でご注文ください。可能な限り返答対応いたします。



宜しくお願い致します。



以下公式のスペックになります。



縮長:82cm

最低:78cm

全高:209cm（エレベーター含めると246cm）

エレベーター伸び幅:37cm

重量:4.2Kg



平日は翌日発送

休日は週明け発送が基本となります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ハスキー