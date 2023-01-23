『【美品】IENA イエナ ダブルビーバーノーカラーコート パープルグレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 01時 15分に出品され03月25日 01時 15分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして。

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【 ブランド 】



IENA

イエナ



【 カラー 】



パープルグレー

ラベンダーグレー



【 サイズ 】



表記 38



表記より大きめ

L〜相当のサイズ感

※実寸を参考にして下さい。



肩幅 54

身幅 53.5

着丈 110

袖丈 48



※素人計測の為多少の誤差はご容赦下さいませ。





【 商品説明 】



IENA イエナ

ダブルビーバーノーカラーコート



定価47300円





シンプルなビーバーノーカラーコート。

ベーシックカラーと今年らしいニュアンスカラーでご用意しました。

シンプルなノーカラーデザインはタートルやパーカーなどインナーも選ばず、ストール使いも楽しみやすいデザインです。

軽くて暖かい着心地はこの季節のお出かけシーンに欠かせない1枚です。



くすんだグレーにパープルが混ざった

なんとも言えない素敵なお色です！

人気のノーカラーでベーシックでとても着やすいロングコートです。

宜しくお願い致します。





【 状態 】



美品◎



目立ったダメージ汚れ、毛玉もほぼ無く

コンディションGOODです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】IENA

イエナ

ダブルビーバーノーカラーコート

パープルグレー