『【hanaさま専用】ナノ・ユニバース FOXファー5wayコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 03時 46分に出品され04月12日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前に購入し、購入時のまま袋を被せた状態(写真１枚目参照)で自宅保管しておりました。

新品未使用タグ付きです。



商品説明

■ボリュームのあるファーで華やぎをオン■

ボリュームのあるフォックスファーを贅沢にあしらったロングコート。衿と袖口のファーに加え、ふっくらとした起毛感のあるウール混の素材も身体をあたたかく包み込んでくれます。ファーは取り外すことができるから、シンプルなノーカラーコートとしても着られる優れもの。衿だけ、袖口だけなどアレンジもでき、シーンやスタイルに合わせて違った表情が楽しめます。衿のファーはティペットとして単品使いも可能。暗くなりがちな冬スタイルに華やぎを与えてくれる一着です。



・贅沢にフォックスファーをあしらったロングコート

・ふっくらとした起毛感のあるウール混

・衿と袖口のファーは取外し可能

・使い勝手のよいシンプルなノーカラーコートにもチェンジ

・衿だけ、袖口だけなどアレンジもでき違った表情に

・ティペットとして単品使いもできる衿のファー



model: H163cm 着用サイズ: 38



◆nano・universe◆



【素材】表地: 毛57%, ポリエステル43%, 裏地: ポリエステル100%, 別布部分: ポリエステル80%, 綿20%, ファー部分: ブルーフォックス

【原産国】中国製



■洗濯表示■

家庭での洗濯禁止

塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止

タンブル乾燥禁止

底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる

石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる

ウェットクリーニング禁止



■商品注意事項■

こちらの商品は水や雨に濡れたり、汗による湿気、乾燥状態での摩擦により、薄い色の衣服などに色移りする可能性がございます。予めご了承いただき、ご使用の際にはご注意くださいますようお願い致します。



※ポケットはしつけ糸で縫われています。お買い上げ後は糸を取って着用して下さい。

※屋外の光や照明の当たり具合で、実際の商品の色味とカラー別画像の色味に若干の違いが発生する場合がございます。



３８：身幅50.1CM、肩幅38CM、着丈96CM、袖丈56CM



着丈···ロング



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【hanaさま専用】ナノ・ユニバース

FOXファー5wayコート