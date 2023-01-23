『SY32 ボンディングコート 黒 Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 07時 47分に出品され04月13日 07時 47分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 生地トレンドでもあるオリジナルボンディング素材を使用したコート。

オリジナル生地も今季は軽量性を強化。カジュアルシーンだけでなくビジネスシーンでも着用できるシンプルなデザインも特徴。



※ボンディングとは2枚の生地を貼り合わせて、間にフィルムを挟むことで防風効果を高めています。



素材：表)コットン 100％ 裏)ポリエステル 100％

サイズ：M

カラー：BLACK



着丈袖丈身幅袖口幅

M：88cm63cm55.5cm13cm





未使用の新品なのですが、保管が袋に入っていなかった為か、一部色移りしてしまったのか若干、赤くなってしまっている為、お安くしています。

（最後の2枚の写真をご覧ください。）

薄く赤色が二ヶ所付いてます。



ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。



#SY32

#アウター

#コート



SY32 by SWEETYEARS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エスワイサーティトゥバイスィートイヤーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SY32

ボンディングコート

黒

Mサイズ