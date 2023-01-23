『THE NORTH FACE マウンテンダウンジャケット Ｍ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 29分に出品され03月06日 00時 29分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

THE NORTH FACE マウンテンダウンジャケットの出品となります。



サイズ：Ｍサイズ

カラー：ブリティッシュカーキ

写真１枚目が現物に一番近い色になります。



着用回数は少なめの美品です。

傷みや毛玉などなく、ダウンはふんわり感がまだまだあります。

クリーニング屋さんに出しておりますので、即日着用可能です。

ご検討下さいませ。



MOUNTAIN DOWN JACKET

マウンテンダウンジャケット

型番ND91930



ノーリターン・ノークレームでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテンダウンジャケット

Ｍ