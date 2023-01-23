『kate spade ケイトスペード コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 19分に出品され03月16日 20時 19分に終了予定です。即決価格は14,476円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 百貨店のケイトスペードで一目惚れして購入のノーカラーコートです。

着ようと思っていたのでタグをすぐに外してしまったのですが、結局外出が出来ずに…

ピンクの専用カバーをしたまま保管していました。



そして体型も年齢も変わってしまったので

出品します。



赤、黒、ベージュの組み合わせ。素敵だと思っています。



着丈···ミドル



カラー···レッド



フード···フードなし



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ kate

spade

ケイトスペード

コート