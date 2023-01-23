『美品✨nobis ノビス ダウンジャケット グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 49分に出品され03月15日 12時 49分に終了予定です。即決価格は23,184円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NOBIS(ノビス)は2006年カナダトロントでロビン・イェイツが設立したプレミアムダウンブランドです。



【機能性】

ノビスのダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。取り外し可能なフードとリブ付きの袖口が風を防ぎ、快適さを保ちます。



【収納力】

前面に4つのポケットがあり、必要な小物をしっかり収納できます。実用性を重視したデザインです。



【スタイル】

ミリタリースタイルのデザインが特徴で、カジュアルなコーディネートにも合わせやすく、さまざまなシーンで活躍します。



※フードのファーは付属しておりません。



- 色: グレー

- 素材: ダウンジャケット

- フード: 取り外し可能

- ポケット: 前面に4つのポケット

- ロゴ: 左肩にロゴあり

- 袖口: リブ付き

- デザイン: ミリタリースタイル

-サイズ S〜M

表記サイズはXSとなっていますが、S〜Mのサイズ感となります。



【サイズ】

袖丈 約60cm

身幅 約43cm

着丈 約73cm



カラー···グレー



素材(詰め物)···ダウン



こちらのお品は大手リサイクルショップにて購入しております。



⭐️即購入OKです(^^)v



⭐︎発送前に商品の確認をいたしますが、小さな見落としなどがある場合もございます。ご了承ください。



⭐︎商品は折りたたんで圧縮し発送します。折りジワがつく可能性がございます。ご了承ください。



⭐︎中古品となりますので、写真をご確認いただきご購入お願いいたします。



✨ご質問等ございましたらコメントお待ちしております^_^



No.06147 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨nobis

ノビス ダウンジャケット

グレー