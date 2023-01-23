『Aqua dimaフィールグリーンタイプステンカラーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 42分に出品され03月05日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧いただき誠にありがとうございます！



この商品はショップでいつも担当してくださるスタッフさんにオススメされて勢いで購入し、一度試着はしましたのでタグは取ってありますが、想像してたのと少し違った為未使用で保管してありました。



自宅保管ではありますので神経質な方のご購入はご遠慮ください！



完全防水加工で雨の日でもオシャレを楽しめます♬

少し大きな作りで風も通さないので中に着れば冬前くらいまで着れます！







サイズはMサイズで身長172cmの私がちょうど良い感じのサイズ感です！



着丈 101cm

袖肩側 60cm

袖脇側 46cm





定価30800円



ご不明な点等ございましたらお気軽にコメントください♫



フォローしてくださった方の割引も検討しております！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: コムサコミューン カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Aqua

dimaフィールグリーンタイプステンカラーコート