『カナダグース オープニングセレモニー ラングフォードパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 20分に出品され03月21日 17時 20分に終了予定です。即決価格は27,030円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



色:カーキ



タグと購入した時に付属していた保管袋、ハンガーも

お付けします。



Canada Goose x OPENING CEREMONY

カナダグース オープニングセレモニー



定価 14,2000円＋税



◯ブラックレーベル

◯ポリエステルブレンドシェル

◯独自のペイズリー柄裏地

◯625フィルパワーのホワイトダックダウン

◯取り外し可能なコヨーテファートリム

◯双方向ロックジッパー開閉

◯ストームフラップ開閉

◯センターバックグラブストラップ

◯ジッパー付きナポレオンポケット

◯フリース裏地付きの下部ハンドウォーマーポ ケット

◯凹みのあるリブ編みの袖口

◯デュアルブランドのアップリケパッチ



多少の使用感はございますが、着用回数は少なく特筆する損傷の無い綺麗な商品だと思います。

発売当初、各店舗入荷数が極めて少なく即完売した、余り市場に出回ってない大変希少価値のある逸品だと思いますので、この機会に如何でしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース オープニングセレモニー ラングフォードパーカー