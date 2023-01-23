『Vainl archive dub coat コート ヴァイナルアーカイブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 21時 10分に出品され03月28日 21時 10分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VAINL ARCHIVEのDUB-COATです。



ゆったりしたシルエットにハイテク素材で

めちゃくちゃあったかい+かっこいいです。

インナー着ても、1枚で羽織ってもどっちもいけるので、

春先も秋もいけると思います。



2回くらい着てクローゼットで保管していました。

高いものなので丁寧に扱ってました。

素人の保管ですので、気になる方はご遠慮ください。



SIZEはMです。

裄丈身幅袖丈袖口

89.5cm61cm93.5cm16.5cm





価格は90000円でした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴァイナルアーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Vainl

archive

dub

coat

コート

ヴァイナルアーカイブ