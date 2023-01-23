『正規品 THUG CLUB サグクラブ ダウンジャケット ジャケット ストリート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 18分に出品され04月23日 15時 18分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 [ブランド]

Thug Club



サイズ M





肩幅:約60cm

身幅:約55cm

袖丈:約53cm

着丈:約66cm



こちらの商品はSランクです



S .ほぼ新品。美USEDの商品

A .使用感少なく状態の良いUSED

B .使用感は多少あるも、目立つダメージや大きな汚れはない

C .汚れや目立つダメージあり

D .かなりの使用感、目立つダメージや汚れあり。

N .新品、展示品、デッドストックなど。



→ ※尚、離島からの発送になりますのでポスト投函、壊れ物類など船便になってしまった場合、商品をお届けするまで長らくお時間を頂く場合が御座います。予めご理解の程宜しくお願い致します。



✴︎ディティールや質問等、お気軽にコメント下さいませ⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 正規品 THUG

CLUB

サグクラブ ダウンジャケット ジャケット ストリート