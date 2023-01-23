『BURBERRY ダウンジャケット レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 21時 33分に出品され04月13日 21時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧くださいましてありがとうございます。







『商品説明』



BURBERRY ダウンジャケット レディース



三陽商会





『サイズ』



38



肩幅38

身幅44

袖丈59

着丈57









『発送』



レターパックプラスもしくはレターパックライト、定形外郵便にて発送させて頂きます。







※※※※



中古品につき神経質な方は落札をお控えください。



デジカメで撮った写真ですので実際のお色と少し違うこともあります。



落札後はノークレームノーリターンでお願いします。



他にも多数出品しておりますので、その他オークションもご覧ください。



#kuma0718 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

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