『イエナBoucle Wool Trapame CT ネイビー38【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 24分に出品され03月23日 23時 24分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ネイビー



着丈···ミドル



柄・デザイン···無地



季節感···秋



季節感···秋,冬



今期購入したばかりのお品です。

着用前に一度クリーニングに出してありますが未使用です。タグはお付けします。



サイズ 38

着丈約 91センチ



トイプードルみたいな、モコモコ素材がとっても可愛いコートです。

気に入ってくださる方がいれば使ってください♪



画像1.2は今期の物です。

3枚目からが実物のお品になります。



ダメージは見当たりませんが、

個人保管品をご理解いただける方のみお願いしす。



#フレームワーク

#スピックアンドスパン

#ノースフェイス

#ジャーナルスタンダード

#スローブイエナ

#IENA

#NIKE

#ロンハーマン

#plage

#プラージュ

#サテンスカート

#MAC

#アイシャドウ

#スモールアイシャドウ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イエナBoucle

Wool

Trapame

CT

ネイビー38