『ディオールオム Dior HOMME バックジップ モッズコート パーカー 44【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 10時 44分に出品され04月24日 10時 44分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2012年のクリスヴァンアッシュ期に伊勢丹メンズ館のショップで正規購入したもので模造品・偽造品ではございません。

価格は20万円くらいだっと思います

即売したブラックに近い濃紺で他色とは圧倒的に異なる絶妙にクールな色だと思います。大満足でした。



とても気に入って大事にしておりますが、年齢と環境変化的に着用が厳しいと思い、大好きなお方にお譲りしたいと思います。（涙）

年に数度袖を通す程度で定年に扱っていたので目立つダメージや経年劣化は見られないと思いますが、写真をご確認の上あくまで素人の中古品としてご理解いただける方のみご検討くださいませ。



素人採寸ですがご参考までに

肩幅：約42cm 身幅：約56cm 袖丈：約64cm 着丈：約81cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディオールオム

Dior

HOMME

バックジップ

モッズコート

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44