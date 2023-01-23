『Panasonic 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-MVB21 21年【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 41分に出品され04月21日 19時 41分に終了予定です。即決価格は17,585円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★全体をクリーニング及びアルコール除菌済みのため、お届け後、安心してすぐに使用可能！

★アルコールにて綺麗にしていたため、若干アルコール臭ありますが、使用頻度も少なくフィルターも美品です！

★全ての動作確認済み！動作良好です！！



【付属品】

・本体

・塩タブレット（今入っている分が全てです）

・説明書！



パナソニック 空気清浄機 ジアイーノ F-MVB21

ブランド：Panasonic

最大適用畳数：12畳

空気清浄機機能：タイマー機能

センサー：湿度センサー 温度センサー 明るさ、照度センサー

タンク容量（L）：2.1 L

消費電力（W）：26.0 W

最大騒音値(db)：46.0 db

集じん方式：ファン式

幅(mm)：398.0 mm

奥行き(mm)：240.0 mm

高さ(mm)：702.0 mm

コード長さ（m）：1.8 m

重量(kg)：11.2 kg

色：ホワイト系



【商品の特徴】

●【次亜塩素酸 除菌/ウイルス抑制】次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌、次亜塩素酸で浮遊・付着ウイルスを抑制。●【次亜塩素酸 洗浄脱臭】連続的に発生するニオイ、介護環境や頑固なペット臭もしっかり脱臭。●家族やペットが集まるリビングに。次亜塩素酸で空気を洗って除菌＆脱臭●塩タブレット自動投入機能搭載！本体内部で、除菌作用のある「次亜塩素酸」を生成。。●菌・ウイルス・ニオイ対策を 本気で考える方にオススメ！。●ペットのいるご家庭。●妊婦さんや乳幼児のいるご家庭。●受験生のいるご家庭。●在宅介護のご家庭。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック