『美品 現行タグ ポロラルフローレン ビッグポニー刺繍 ダウンジャケット Mサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 07時 52分に出品され04月11日 07時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます✨

ご希望額の登録やお値下げ希望のコメントもお気軽にどうぞ♡





▪️アイテム

現行タグ 人気商品

POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン

ビッグポニー刺繍

ダウンジャケット ダウンコート

肉厚





▪️サイズ

Mサイズ 日本サイズ



肩幅：48

身幅：58

着丈：70

袖丈：60



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





▪️状態

ビッグポニーにわずかな薄汚れはありますが、

目立った傷や汚れはなく、全体的に綺麗なお品です。

ダウンもボリューム感があります。



十分注意しておりますが、素人検品につき、見落としがある可能性がございます。





▪️カラー



黒/赤 ブラック/レッド





▪️素材

表地 ポリエステル100%

裏地 ナイロン100%



詰め物 ダウン75%

フェザー25%





▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 現行タグ ポロラルフローレン ビッグポニー刺繍 ダウンジャケット Mサイズ