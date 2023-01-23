『【新品/タグ付き】New Balance/ニューバランス ステンカラーコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 42分に出品され03月19日 09時 42分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます。



『New Balance/ニューバランス』のステンカラーコートです。※新品※



商品名：

MET24 Padded Soutein Collar Jacket

（商品説明は以下に記載）



正規店にて定価(35,200円/税込)で購入しましたが、使用機会が無かった為出品しました。

※未使用※



＊＊公式サイトで、完売の商品となります＊＊





【素材】

ナイロン 100%



【サイズ】

" L "

着丈：114.5cm

身幅：68cm

肩幅：58cm

袖丈：62cm



【色】

BK/ブラック





▽商品説明▽

24時間、さまざまなライフシーンを快適にクロスオーバーする機能とデザイン。

都市生活者のための “ちょうどいい” を追求したアパレルコレクション。



抜群の収納量で “バッグの荷物を１つ減らす” 、ミリタリーテイストのステンカラーコート。



定番のステンカラーコートにミリタリーのディテールを取り入れたデザイン。

ウエスト部分にはミリタリーテイストのパッチ＆フラップポケットを配置。財布やスマホなどを余裕で収納できる大容量。

脇下からウエストにかけたラインには、鍵などの小物を収納できるコンシールファスナーの隠しポケットを配置。

袖は肩まわりの可動域を高めるスプリットスリーブ仕様。

ガバッと羽織ってサマになる、ドロップショルダーのオーバーサイズシルエット。

ミニマルなデザインで、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍するアイテム。

表地には、ナイロンタスランにフィルム加工を施し防水性

防風性を高めた、２レイヤー生地を採用。

ハリがありながらも柔らかい素材感で、機能性とコートとしての風合いを両立。

中綿には軽量で保温性の高いプリマロフトを使用。軽い着心地とちょうどいい暖かさを実現。

都市生活に必要十分なスペックを追求することで “暖かすぎない” というジャストな使い勝手を実現。





値引き交渉は常識的な範囲であれば検討させて頂きます。

コメントにてご連絡ください。

その他、ご不明点はご質問下さい。



よろしくお願いします。





#New Balance

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#MET24

#MET24 Padded Soutein Collar Jacket 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品/タグ付き】New

Balance/ニューバランス ステンカラーコート